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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 20:32
cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...
Додано: Вів 28 чер, 2022 20:51
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:23
купляв онлайн і знімав через день в касі. В кредо буй найнижчий курс по банках України, лише заради покупки валюти оформляв у них картку
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:07
ну это да
а у меня swift преимущественно
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