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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:32

cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:51

  Sain_повернувся написав:cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...


это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%
cohan
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Повідомлень: 4047
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Подякував: 95 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:23

  cohan написав:
  Sain_повернувся написав:cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...


это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%

купляв онлайн і знімав через день в касі. В кредо буй найнижчий курс по банках України, лише заради покупки валюти оформляв у них картку
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:07

  Sain_повернувся написав:
  cohan написав:
  Sain_повернувся написав:cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...


это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%

купляв онлайн і знімав через день в касі. В кредо буй найнижчий курс по банках України, лише заради покупки валюти оформляв у них картку


ну это да
а у меня swift преимущественно
cohan
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Повідомлень: 4047
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 333 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:13

cohan а варианты через депозит ,если открыть с вирт счёта к Ппавильной?
Яша
 
Повідомлень: 1258
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Подякував: 139 раз.
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  #<1 ... 45464748
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