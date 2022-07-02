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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

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Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:32

cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:51

  Sain_повернувся написав:cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...


это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:23

  cohan написав:
  Sain_повернувся написав:cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...


это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%

купляв онлайн і знімав через день в касі. В кредо буй найнижчий курс по банках України, лише заради покупки валюти оформляв у них картку
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 13.10.14
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Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:07

  Sain_повернувся написав:
  cohan написав:
  Sain_повернувся написав:cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...


это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%

купляв онлайн і знімав через день в касі. В кредо буй найнижчий курс по банках України, лише заради покупки валюти оформляв у них картку


ну это да
а у меня swift преимущественно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:13

cohan а варианты через депозит ,если открыть с вирт счёта к Ппавильной?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:28

  Яша написав:cohan а варианты через депозит ,если открыть с вирт счёта к Ппавильной?


работают, но полгода же минимум, на валюту меньше нет
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:45

будуть недоступними деякі сервіси Кредобанку

В суботу, 2 липня 2022 року, з 7:30 по 11:00 у зв’язку з проведенням планових технічних робіт будуть недоступними деякі сервіси Кредобанку, зокрема:

термінали самообслуговування (ПТКС);
функціональності з погашення кредитів в терміналах Сіті24 та на сайті Кредобанку;
онлайн-банкінг KredoBnak (недоступна частина функціональності).
Крім того, з 7:30 по 9:00 будуть недоступними SMS-сервіси Кредобанку. Зокрема, згенеровані у цей час повідомлення, в тому числі транзакційні та коди підтверджень, будуть надіслані після 9:00.

Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:59

підкажіть, будь-ласка, в Кредо є можливість оформитися новому клієнту дистанційно? (Дія і таке інше).
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:31

  ScaryBee написав:підкажіть, будь-ласка, в Кредо є можливість оформитися новому клієнту дистанційно? (Дія і таке інше).

Ні, тільки відділення.
lloydbanksua
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  #<1 ... 45464748
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