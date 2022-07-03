Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 20:32
cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...
Sain_повернувся
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:51
Sain_повернувся написав: cohan
на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...
это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%
cohan
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Додано: Сер 29 чер, 2022 13:23
cohan написав: Sain_повернувся написав: cohan
на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...
это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%
купляв онлайн і знімав через день в касі. В кредо буй найнижчий курс по банках України, лише заради покупки валюти оформляв у них картку
Sain_повернувся
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:07
Sain_повернувся написав: cohan написав: Sain_повернувся написав: cohan
на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...
это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%
купляв онлайн і знімав через день в касі. В кредо буй найнижчий курс по банках України, лише заради покупки валюти оформляв у них картку
ну это да
а у меня swift преимущественно
cohan
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:13
cohan а варианты через депозит ,если открыть с вирт счёта к Ппавильной?
Яша
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:28
Яша написав: cohan
а варианты через депозит ,если открыть с вирт счёта к Ппавильной?
работают, но полгода же минимум, на валюту меньше нет
cohan
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:45
В суботу, 2 липня 2022 року, з 7:30 по 11:00 у зв’язку з проведенням планових технічних робіт будуть недоступними деякі сервіси Кредобанку, зокрема:
термінали самообслуговування (ПТКС); функціональності з погашення кредитів в терміналах Сіті24 та на сайті Кредобанку; онлайн-банкінг KredoBnak (недоступна частина функціональності). Крім того, з 7:30 по 9:00 будуть недоступними SMS-сервіси Кредобанку. Зокрема, згенеровані у цей час повідомлення, в тому числі транзакційні та коди підтверджень, будуть надіслані після 9:00. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння.
Amethyst
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:59
підкажіть, будь-ласка, в Кредо є можливість оформитися новому клієнту дистанційно? (Дія і таке інше).
ScaryBee
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Додано: Суб 02 лип, 2022 16:31
ScaryBee написав:
підкажіть, будь-ласка, в Кредо є можливість оформитися новому клієнту дистанційно? (Дія і таке інше).
Ні, тільки відділення.
lloydbanksua
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Додано: Нед 03 лип, 2022 12:42
ScaryBee написав:
підкажіть, будь-ласка, в Кредо є можливість оформитися новому клієнту дистанційно? (Дія і таке інше).
Сьогодні останній день, коли можна віддалено відкрити рахунок. З 04.07 можна буде лише у відділенні.
Адреса для реєстрації:
https://newclient.kredobank.com.ua/cabi ... unt/index/
Новина про впровадження сервісу:
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... hnykh-osib
Новина про припинення роботи сервісу:
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... sait-banku
klug
Повідомлень: 7069
З нами з: 18.08.14
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