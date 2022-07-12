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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лип, 2022 15:07
с четверга 7% на Кишеню обещают
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cohan
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Додано: Вів 12 лип, 2022 18:00
cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
Баксы и евро как или на выход?
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sens
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