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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:07

Re: Кредобанк

с четверга 7% на Кишеню обещают
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:00

  cohan написав:с четверга 7% на Кишеню обещают

Баксы и евро как или на выход?
sens
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Повідомлень: 12901
З нами з: 12.09.13
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