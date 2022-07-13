|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лип, 2022 15:07
с четверга 7% на Кишеню обещают
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4151
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 18:00
cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
Баксы и евро как или на выход?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12904
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 19:49
sens написав: cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
Баксы и евро как или на выход?
0,1%, там все стабильно
хотя сам прОцент итересный - то ставили 3%, меньше даже Аваля, а теперь больше Альфы... к чему-бы
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4151
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 15:42
cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
маловато будет. маловато.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 656
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 15:52
Чи є можливість відкрити Правильну картку, без відвідування відділення банку? Наприклад, підписати доки КЕПом, Дією чи якось через пошту?
-
dim.ua
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 25.10.10
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 15:53
cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
наобіцяли - зробили:
"Ставка 7% річних для ощадного рахунку «Кишеня» застосовується для рахунків відкритих з 05.07.2022 року."
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 978
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|