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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:07

Re: Кредобанк

с четверга 7% на Кишеню обещают
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:00

  cohan написав:с четверга 7% на Кишеню обещают

Баксы и евро как или на выход?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 19:49

  sens написав:
  cohan написав:с четверга 7% на Кишеню обещают

Баксы и евро как или на выход?

0,1%, там все стабильно

хотя сам прОцент итересный - то ставили 3%, меньше даже Аваля, а теперь больше Альфы... к чему-бы
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:42

  cohan написав:с четверга 7% на Кишеню обещают

маловато будет. маловато.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:52

Чи є можливість відкрити Правильну картку, без відвідування відділення банку? Наприклад, підписати доки КЕПом, Дією чи якось через пошту?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:53

  cohan написав:с четверга 7% на Кишеню обещают

наобіцяли - зробили:
"Ставка 7% річних для ощадного рахунку «Кишеня» застосовується для рахунків відкритих з 05.07.2022 року."
Son of Sun
 
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