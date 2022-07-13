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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лип, 2022 15:07
с четверга 7% на Кишеню обещают
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cohan
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Додано: Вів 12 лип, 2022 18:00
cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
Баксы и евро как или на выход?
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sens
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Додано: Вів 12 лип, 2022 19:49
sens написав: cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
Баксы и евро как или на выход?
0,1%, там все стабильно
хотя сам прОцент итересный - то ставили 3%, меньше даже Аваля, а теперь больше Альфы... к чему-бы
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cohan
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Додано: Сер 13 лип, 2022 15:42
cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
маловато будет. маловато.
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flysoulfly
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Додано: Сер 13 лип, 2022 15:52
Чи є можливість відкрити Правильну картку, без відвідування відділення банку? Наприклад, підписати доки КЕПом, Дією чи якось через пошту?
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dim.ua
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Додано: Сер 13 лип, 2022 15:53
cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
наобіцяли - зробили:
"Ставка 7% річних для ощадного рахунку «Кишеня» застосовується для рахунків відкритих з 05.07.2022 року."
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Son of Sun
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Додано: Сер 13 лип, 2022 17:09
dim.ua написав:
Чи є можливість відкрити Правильну картку
, без відвідування відділення банку? Наприклад, підписати доки КЕПом, Дією чи якось через пошту?
Як я вже писав
на попередній сторінці - уже немає.
Son of Sun написав: cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
наобіцяли - зробили:
"Ставка 7% річних для ощадного рахунку «Кишеня» застосовується для рахунків відкритих з 05.07.2022 року."
Де саме таке побачили?
Ні на сторінці
Кишені, ні у самих тарифах
не бачу такої примітки.
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klug
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2
Додано: Сер 13 лип, 2022 17:19
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... alnyi-do-7
klug написав: dim.ua написав:
Чи є можливість відкрити Правильну картку
, без відвідування відділення банку? Наприклад, підписати доки КЕПом, Дією чи якось через пошту?
Як я вже писав
на попередній сторінці - уже немає.
Son of Sun написав: cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
наобіцяли - зробили:
"Ставка 7% річних для ощадного рахунку «Кишеня» застосовується для рахунків відкритих з 05.07.2022 року."
Де саме таке побачили?
Ні на сторінці
Кишені, ні у самих тарифах
не бачу такої примітки.
новини за 13.07.2022
та й в "Ощадний рахунок «Кишеня»" є дві версії тарифів: до 05.07 та після
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Son of Sun
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Додано: Сер 13 лип, 2022 17:31
Son of Sun написав: cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
наобіцяли - зробили:
"Ставка 7% річних для ощадного рахунку «Кишеня» застосовується для рахунків відкритих з 05.07.2022 року."
так и знал что он такое что-нибудь выкинет (с) Жмурки
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cohan
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Додано: Сер 13 лип, 2022 17:32
klug написав: dim.ua написав:
Чи є можливість відкрити Правильну картку
, без відвідування відділення банку? Наприклад, підписати доки КЕПом, Дією чи якось через пошту?
Як я вже писав
на попередній сторінці - уже немає.
Son of Sun написав: cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
наобіцяли - зробили:
"Ставка 7% річних для ощадного рахунку «Кишеня» застосовується для рахунків відкритих з 05.07.2022 року."
Де саме таке побачили?
Ні на сторінці
Кишені, ні у самих тарифах
не бачу такої примітки.
раньше в приложухе писали процент, теперь зась
у кого-то аферам научились, короче говоря
сначала с Правильной только для новых, теперь ...
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cohan
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