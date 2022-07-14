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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 18:10
Son of Sun написав:
та й в "Ощадний рахунок «Кишеня»" є дві версії тарифів: до 05.07 та після
Я там бачу лише про 05.07.2021
і вони вступали в дію з 17.03
.2022. У новині дійсно згадка є, але не підтверджена тарифами - банка стає усе мутнішою.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:37
cohan написав: sens написав: cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
Баксы и евро как или на выход?
0,1%, там все стабильно
хотя сам прОцент итересный - то ставили 3%, меньше даже Аваля, а теперь больше Альфы... к чему-бы
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
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sens
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:58
sens написав:
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
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cohan
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Додано: Чет 14 лип, 2022 06:55
cohan написав: sens написав:
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості
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sens
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Додано: Чет 14 лип, 2022 09:18
sens написав: cohan написав: sens написав:
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості
ну кредо никтогда не был для прибыли,
типа надежный и можно положить снять
в Укрсибе / Авале а недавно и Правексе сия процедура за процент
только Кредо и Агриколь остались
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cohan
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:30
cohan написав: sens написав:
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості[/quote]
ну кредо никтогда не был для прибыли,
типа надежный и можно положить снять
в Укрсибе / Авале а недавно и Правексе сия процедура за процент
только Кредо и Агриколь остались[/quote]
Після 400 к грн мабуть також кошмарять,змінити рко можливо будь-коли,надійно це готівка
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sens
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