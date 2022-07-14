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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 18:10

Re: Кредобанк

  Son of Sun написав:та й в "Ощадний рахунок «Кишеня»" є дві версії тарифів: до 05.07 та після

Я там бачу лише про 05.07.2021 і вони вступали в дію з 17.03.2022. У новині дійсно згадка є, але не підтверджена тарифами - банка стає усе мутнішою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:37

  cohan написав:
  sens написав:
  cohan написав:с четверга 7% на Кишеню обещают

Баксы и евро как или на выход?

0,1%, там все стабильно

хотя сам прОцент итересный - то ставили 3%, меньше даже Аваля, а теперь больше Альфы... к чему-бы

Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:58

  sens написав:Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??


заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400

ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 06:55

  cohan написав:
  sens написав:Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??


заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400

ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать

Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:18

  sens написав:
  cohan написав:
  sens написав:Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??


заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400

ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать

Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості

ну кредо никтогда не был для прибыли,
типа надежный и можно положить снять
в Укрсибе / Авале а недавно и Правексе сия процедура за процент
только Кредо и Агриколь остались
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:30

  cohan написав:
  sens написав:Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??


заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400

ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать

Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості[/quote]
ну кредо никтогда не был для прибыли,
типа надежный и можно положить снять
в Укрсибе / Авале а недавно и Правексе сия процедура за процент
только Кредо и Агриколь остались[/quote]
Після 400 к грн мабуть також кошмарять,змінити рко можливо будь-коли,надійно це готівка
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:38

  klug написав:
  Son of Sun написав:та й в "Ощадний рахунок «Кишеня»" є дві версії тарифів: до 05.07 та після

Я там бачу лише про 05.07.2021 і вони вступали в дію з 17.03.2022. У новині дійсно згадка є, але не підтверджена тарифами - банка стає усе мутнішою.

Кредо нас читає - виправили рік у новині та дописали інфу про рік на сторінці Кишені. Як результат: у кого Кишеня відкрита після 05.07.2021 - 7%, у кого до - 0,01%
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:43

  klug написав:
  klug написав:
  Son of Sun написав:та й в "Ощадний рахунок «Кишеня»" є дві версії тарифів: до 05.07 та після

Я там бачу лише про 05.07.2021 і вони вступали в дію з 17.03.2022. У новині дійсно згадка є, але не підтверджена тарифами - банка стає усе мутнішою.

Кредо нас читає - виправили рік у новині та дописали інфу про рік на сторінці Кишені. Як результат: у кого Кишеня відкрита після 05.07.2021 - 7%, у кого до - 0,01%

Гоу ту відділення,там же і валюти можно буде прикупити
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:43

  sens написав:
  cohan написав:
  sens написав:Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??

заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать

Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості

та да...
ну, і де зараз тримати валюту, наприклад, живучи у Миколаїві чи у Харкові ?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:28

  sens написав:Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??

заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать[/quote]
Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості[/quote]
та да...
ну, і де зараз тримати валюту, наприклад, живучи у Миколаїві чи у Харкові ?[/quote]
Вам що жити набридло?( Люди з лютого місяця взагалі якщо мають гроші та жагу життя не повинні сидіти та чекати коли прилетіть
sens
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