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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:24

  sens написав:
  sens написав:Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??

заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать

Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості[/quote]
та да...
ну, і де зараз тримати валюту, наприклад, живучи у Миколаїві чи у Харкові ?[/quote]
Вам що жити набридло?( Люди з лютого місяця взагалі якщо мають гроші та жагу життя не повинні сидіти та чекати коли прилетіть[/quote]
Сейчас в любое место в Украине может прилететь, сегодняшие прилёты в Винницу лишнее тому подтверждение.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:55

  lara_08 написав:
  sens написав:
  sens написав:Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??

заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать

Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості

та да...
ну, і де зараз тримати валюту, наприклад, живучи у Миколаїві чи у Харкові ?[/quote]
Вам що жити набридло?( Люди з лютого місяця взагалі якщо мають гроші та жагу життя не повинні сидіти та чекати коли прилетіть[/quote]
Сейчас в любое место в Украине может прилететь, сегодняшие прилёты в Винницу лишнее тому подтверждение.[/quote]
готівка валюта краще
якщо є сумніви і бажання то можливо на строкові вклади хіба що в національній ,щодо прильотів будь де існує ТРИВОГА ,а все інше це ваша безпека або лінність і передчуття
sens
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Повідомлень: 12920
З нами з: 12.09.13
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  #<1 ... 48495051
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