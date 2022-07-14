lara_08 написав: sens написав: sens написав:
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості
та да...
ну, і де зараз тримати валюту, наприклад, живучи у Миколаїві чи у Харкові ?[/quote]
Вам що жити набридло?( Люди з лютого місяця взагалі якщо мають гроші та жагу життя не повинні сидіти та чекати коли прилетіть[/quote]
Сейчас в любое место в Украине может прилететь, сегодняшие прилёты в Винницу лишнее тому подтверждение.[/quote]
готівка валюта краще
якщо є сумніви і бажання то можливо на строкові вклади хіба що в національній ,щодо прильотів будь де існує ТРИВОГА ,а все інше це ваша безпека або лінність і передчуття