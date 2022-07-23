Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 18:10
Son of Sun написав:
та й в "Ощадний рахунок «Кишеня»" є дві версії тарифів: до 05.07 та після
Я там бачу лише про 05.07.202
1
і вони вступали в дію з 17.0
3
.2022. У новині дійсно згадка є, але не підтверджена тарифами - банка стає усе мутнішою.
klug
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:37
cohan написав: sens написав: cohan написав:
с четверга 7% на Кишеню обещают
Баксы и евро как или на выход?
0,1%, там все стабильно
хотя сам прОцент итересный - то ставили 3%, меньше даже Аваля, а теперь больше Альфы... к чему-бы
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
sens
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:58
sens написав:
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
cohan
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Додано: Чет 14 лип, 2022 06:55
cohan написав: sens написав:
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості
sens
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Додано: Чет 14 лип, 2022 09:18
sens написав: cohan написав: sens написав:
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості
ну кредо никтогда не был для прибыли,
типа надежный и можно положить снять
в Укрсибе / Авале а недавно и Правексе сия процедура за процент
только Кредо и Агриколь остались
cohan
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:30
cohan написав: sens написав:
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості[/quote]
ну кредо никтогда не был для прибыли,
типа надежный и можно положить снять
в Укрсибе / Авале а недавно и Правексе сия процедура за процент
только Кредо и Агриколь остались[/quote]
Після 400 к грн мабуть також кошмарять,змінити рко можливо будь-коли,надійно це готівка
sens
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:38
klug написав: Son of Sun написав:
та й в "Ощадний рахунок «Кишеня»" є дві версії тарифів: до 05.07 та після
Я там бачу лише про 05.07.202
1
і вони вступали в дію з 17.0
3
.2022. У новині дійсно згадка є, але не підтверджена тарифами - банка стає усе мутнішою.
Кредо нас читає - виправили рік у новині та дописали інфу про рік на сторінці Кишені. Як результат: у кого Кишеня відкрита після 05.07.202
1
- 7%, у кого до - 0,01%
klug
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:43
klug написав: klug написав: Son of Sun написав:
та й в "Ощадний рахунок «Кишеня»" є дві версії тарифів: до 05.07 та після
Я там бачу лише про 05.07.202
1
і вони вступали в дію з 17.0
3
.2022. У новині дійсно згадка є, але не підтверджена тарифами - банка стає усе мутнішою.
Кредо нас читає - виправили рік у новині та дописали інфу про рік на сторінці Кишені. Як результат: у кого Кишеня відкрита після 05.07.202
1
- 7%, у кого до - 0,01%
Гоу ту відділення,там же і валюти можно буде прикупити
sens
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:43
sens написав: cohan написав: sens написав:
Так а что с выдачей, в валюте вклада естественно??
заказ за 3 дня, выдают доллар в пределах 3400
ну и 100к прикол, тут мне говорили что у них в грн 100к в сутки и 100к же в месяц, не проверял - гривну нет смысла держать
Зараз ВСІ банки не для валюти! Класти під мізерний відсоток заради ризикованої прибутковості
та да...
ну, і де зараз тримати валюту, наприклад, живучи у Миколаїві чи у Харкові ?
flysoulfly
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Додано: Суб 23 лип, 2022 02:09
Писав в побажання на сайті банки, але без відповіді.
Кажуть, читають форум, тож спробую тут -
чи планується відновлення сервісу , без відвідування відділення? онлайн відкриття рахунку для нових клієнтів банку
dim.ua
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