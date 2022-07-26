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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:17

  dim.ua написав:Писав в побажання на сайті банки, але без відповіді.
Кажуть, читають форум, тож спробую тут - чи планується відновлення сервісу онлайн відкриття рахунку для нових клієнтів банку, без відвідування відділення? :?:

нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:00

Son of Sun
та от, я пропустив новину про його запуск, і теперь стало цікаво, чи відновлять його знову. Як на мене, в наш час, дуже актуальний сервіс.
dim.ua
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:48

  Son of Sun написав:
  dim.ua написав:Писав в побажання на сайті банки, але без відповіді.
Кажуть, читають форум, тож спробую тут - чи планується відновлення сервісу онлайн відкриття рахунку для нових клієнтів банку, без відвідування відділення? :?:

нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так

сидящие в Польше :mrgreen:
с кредо, как гляжу, как сядешь так и слезешь - депозиты по валюте свели на 0,01 и не жужжат
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:44

  cohan написав:
  Son of Sun написав:
  dim.ua написав:Писав в побажання на сайті банки, але без відповіді.
Кажуть, читають форум, тож спробую тут - чи планується відновлення сервісу онлайн відкриття рахунку для нових клієнтів банку, без відвідування відділення? :?:

нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так

сидящие в Польше :mrgreen:
с кредо, как гляжу, как сядешь так и слезешь - депозиты по валюте свели на 0,01 и не жужжат

Це теперя трасфер-банк, у нього СЕПА працює :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 48495051
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