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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лип, 2022 14:17
нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так
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Son of Sun
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Додано: Пон 25 лип, 2022 18:00
Son of Sun
та от, я пропустив новину про його запуск, і теперь стало цікаво, чи відновлять його знову. Як на мене, в наш час, дуже актуальний сервіс.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 12:48
Son of Sun написав:
нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так
сидящие в Польше
с кредо, как гляжу, как сядешь так и слезешь - депозиты по валюте свели на 0,01 и не жужжат
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cohan
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Додано: Вів 26 лип, 2022 13:44
cohan написав: Son of Sun написав:
нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так
сидящие в Польше
с кредо, как гляжу, как сядешь так и слезешь - депозиты по валюте свели на 0,01 и не жужжат
Це теперя трасфер-банк, у нього СЕПА працює
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Amethyst
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Додано: Вів 26 лип, 2022 22:04
Amethyst
так воно ж тільки в один бік...
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greenozon
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