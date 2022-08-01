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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лип, 2022 14:17
нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так
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Son of Sun
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Додано: Пон 25 лип, 2022 18:00
Son of Sun
та от, я пропустив новину про його запуск, і теперь стало цікаво, чи відновлять його знову. Як на мене, в наш час, дуже актуальний сервіс.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 12:48
Son of Sun написав:
нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так
сидящие в Польше
с кредо, как гляжу, как сядешь так и слезешь - депозиты по валюте свели на 0,01 и не жужжат
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cohan
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Додано: Вів 26 лип, 2022 13:44
cohan написав: Son of Sun написав:
нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так
сидящие в Польше
с кредо, как гляжу, как сядешь так и слезешь - депозиты по валюте свели на 0,01 и не жужжат
Це теперя трасфер-банк, у нього СЕПА працює
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Amethyst
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Додано: Вів 26 лип, 2022 22:04
Amethyst
так воно ж тільки в один бік...
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greenozon
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:37
Кто-нибудь пробовал с гривневой карты кредобанка P2P перевод на карту иностранного банка в рамках лимита 12500? Мне пишет неправильные параметры перевода.
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Lazy
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:32
Lazy
такі крендєля наразі лише в ПБ можливі
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greenozon
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:34
greenozon написав:Lazy
такі крендєля наразі лише в ПБ можливі
А по якому курсу тоді зайде з Привата на західний?
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Hotab
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:15
Hotab
37,037*1,02=37,77774.
greenozon
Не только.
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Vorlon
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:23
greenozon
Моно тоже умеет, еслишо.
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Lazy
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