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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:34
Lazy написав:greenozon
Моно тоже умеет, еслишо.
ого, не знав, поділіться деталями
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greenozon
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Додано: Пон 01 сер, 2022 13:18
greenozon написав: Lazy написав:greenozon
Моно тоже умеет, еслишо.
ого, не знав, поділіться деталями
И мне, пожалуйста. У меня недавно не вышло (
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la9
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:03
Указываете номер карты получателя и сумму. Нужно не выйти за лимит 30 тыс., причем лимит и на комиссию распространяется, т.е. переводить нужно не больше чем 29'000 в месяц. Вот и всё
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Lazy
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