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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:34

  Lazy написав:greenozon
Моно тоже умеет, еслишо.


ого, не знав, поділіться деталями :)
greenozon
 
Повідомлень: 13959
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:18

  greenozon написав:
  Lazy написав:greenozon
Моно тоже умеет, еслишо.


ого, не знав, поділіться деталями :)

И мне, пожалуйста. У меня недавно не вышло (
la9
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 02.07.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:03

Указываете номер карты получателя и сумму. Нужно не выйти за лимит 30 тыс., причем лимит и на комиссию распространяется, т.е. переводить нужно не больше чем 29'000 в месяц. Вот и всё
Lazy
 
Повідомлень: 94
З нами з: 14.12.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:43

Lazy
Який курс виходить в Моні?
V2
4
 
Повідомлень: 7613
З нами з: 03.07.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:32

V2
х.з. карта получателя не евровая и не долларовая
Lazy
 
Повідомлень: 94
З нами з: 14.12.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:02

Відкриття рахунку для отримання PLN

Підкажіть, що потрібно відкрити для отримання переказів з Польщі (PKO),з мінімальними втратами за комісії і курс? Бажано, щоб онлайн в гривні виводити.
yozh1717
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Повідомлень: 9
З нами з: 26.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 49505152
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