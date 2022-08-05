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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:34
Lazy написав:greenozon
Моно тоже умеет, еслишо.
ого, не знав, поділіться деталями
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greenozon
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Додано: Пон 01 сер, 2022 13:18
greenozon написав: Lazy написав:greenozon
Моно тоже умеет, еслишо.
ого, не знав, поділіться деталями
И мне, пожалуйста. У меня недавно не вышло (
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la9
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:03
Указываете номер карты получателя и сумму. Нужно не выйти за лимит 30 тыс., причем лимит и на комиссию распространяется, т.е. переводить нужно не больше чем 29'000 в месяц. Вот и всё
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Lazy
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Додано: Пон 01 сер, 2022 22:43
Lazy
Який курс виходить в Моні?
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Додано: Пон 01 сер, 2022 23:32
V2
х.з. карта получателя не евровая и не долларовая
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Lazy
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:02
Підкажіть, що потрібно відкрити для отримання переказів з Польщі (PKO),з мінімальними втратами за комісії і курс? Бажано, щоб онлайн в гривні виводити.
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yozh1717
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:29
Программа лояльности «welcome-бонус» еще работает для новых, выплачивают существующим?
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копейка
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:35
yozh1717 написав:
Підкажіть, що потрібно відкрити для отримання переказів з Польщі (PKO),з мінімальними втратами за комісії і курс? Бажано, щоб онлайн в гривні виводити.
открыть WISE
Кредо тоже можно, даже разными способамиhttps://kredobank.com.ua/private/pereka ... z-polshchihttps://kredobank.com.ua/private/pereka ... y-z-europy
но конверт вас не обрадует
если надумаете - Правильной карты достаточно в Кредо
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cohan
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:36
копейка написав:
Программа лояльности «welcome-бонус» еще работает для новых, выплачивают существующим?
Да. Всё всем платится
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ramzes4
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