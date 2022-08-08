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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:44

Re: Кредобанк

  cohan написав:можно положить снять

Мне надо держать $$ в свободном доступе. Правильная карта подходит для этого? Посмотрел тарифы - вроде вход/выход безплатно. Есть еще какие-то коммисы, подводные камни ? Спасибо.
keep
 
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Подякував: 213 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:08

  yozh1717 написав:cohan
Якось так.
Чи Wise в якийсь другий спосіб?


не, все так, тем более надо пользоваться )
cohan
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Повідомлень: 4307
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Подякував: 100 раз.
Подякували: 347 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:08

  keep написав:
  cohan написав:можно положить снять

Мне надо держать $$ в свободном доступе. Правильная карта подходит для этого? Посмотрел тарифы - вроде вход/выход безплатно. Есть еще какие-то коммисы, подводные камни ? Спасибо.


лимиты посмотрите
и свободно снять доллар - предзаказ за 3 дня минимум , или за 2
cohan
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Повідомлень: 4307
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 347 раз.
 
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  #<1 ... 50515253
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