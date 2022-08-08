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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 13:44
cohan написав:
можно положить снять
Мне надо держать $$ в свободном доступе. Правильная карта подходит для этого? Посмотрел тарифы - вроде вход/выход безплатно. Есть еще какие-то коммисы, подводные камни ? Спасибо.
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keep
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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:08
yozh1717 написав:cohan Якось так.
Чи Wise в якийсь другий спосіб?
не, все так, тем более надо пользоваться )
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cohan
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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:08
keep написав: cohan написав:
можно положить снять
Мне надо держать $$ в свободном доступе. Правильная карта подходит для этого? Посмотрел тарифы - вроде вход/выход безплатно. Есть еще какие-то коммисы, подводные камни ? Спасибо.
лимиты посмотрите
и свободно снять доллар - предзаказ за 3 дня минимум , или за 2
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cohan
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