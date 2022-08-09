Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 13:44
cohan написав:
можно положить снять
Мне надо держать $$ в свободном доступе. Правильная карта подходит для этого? Посмотрел тарифы - вроде вход/выход безплатно. Есть еще какие-то коммисы, подводные камни ? Спасибо.
keep
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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:08
yozh1717 написав: cohan Якось так.
Чи Wise в якийсь другий спосіб?
не, все так, тем более надо пользоваться )
cohan
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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:08
keep написав: cohan написав:
можно положить снять
Мне надо держать $$ в свободном доступе. Правильная карта подходит для этого? Посмотрел тарифы - вроде вход/выход безплатно. Есть еще какие-то коммисы, подводные камни ? Спасибо.
лимиты посмотрите
и свободно снять доллар - предзаказ за 3 дня минимум , или за 2
cohan
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Додано: Пон 08 сер, 2022 18:24
cohan написав: keep написав: cohan написав:
можно положить снять
Мне надо держать $$ в свободном доступе. Правильная карта подходит для этого? Посмотрел тарифы - вроде вход/выход безплатно. Есть еще какие-то коммисы, подводные камни ? Спасибо.
лимиты посмотрите
и свободно снять доллар - предзаказ за 3 дня минимум , или за 2
Они их, по видимому, на волах везут.
nord
Повідомлень: 44
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Додано: Пон 08 сер, 2022 23:37
Странно, в истории операций по карте в интернет-банкинге пишет "Неуспішно. Будь ласка, спробуйте пізніше або зв'яжіться з нами по тел. 0 800 500 8 50". Это уже 3-й день подряд. У всех так?
jerua
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Додано: Вів 09 сер, 2022 00:32
jerua Було таке, якось само виправилось. Ви можете подивитися цю iнформацiю якщо виберете рахунок до якого прив'язана карта.
Lazy
Повідомлень: 95
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Подякував: 16 раз.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:25
Lazy написав:
Було таке, якось само виправилось.
Ви можете подивитися цю iнформацiю якщо виберете рахунок до якого прив'язана карта.
дякую, дiйсно в рахунках все є
jerua
Повідомлень: 845
З нами з: 28.01.09
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Подякували: 46 раз.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:20
jerua написав:
Странно, в истории операций по карте в интернет-банкинге пишет "Неуспішно. Будь ласка, спробуйте пізніше або зв'яжіться з нами по тел. 0 800 500 8 50". Это уже 3-й день подряд. У всех так?
оно глючит часто у них, не переймайтесь, рефреш и чек ВПН
cohan
Повідомлень: 4313
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 348 раз.
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