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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

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Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:44

Re: Кредобанк

  cohan написав:можно положить снять

Мне надо держать $$ в свободном доступе. Правильная карта подходит для этого? Посмотрел тарифы - вроде вход/выход безплатно. Есть еще какие-то коммисы, подводные камни ? Спасибо.
keep
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:08

  yozh1717 написав:cohan
Якось так.
Чи Wise в якийсь другий спосіб?


не, все так, тем более надо пользоваться )
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:08

  keep написав:
  cohan написав:можно положить снять

Мне надо держать $$ в свободном доступе. Правильная карта подходит для этого? Посмотрел тарифы - вроде вход/выход безплатно. Есть еще какие-то коммисы, подводные камни ? Спасибо.


лимиты посмотрите
и свободно снять доллар - предзаказ за 3 дня минимум , или за 2
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:24

  cohan написав:
  keep написав:
  cohan написав:можно положить снять

Мне надо держать $$ в свободном доступе. Правильная карта подходит для этого? Посмотрел тарифы - вроде вход/выход безплатно. Есть еще какие-то коммисы, подводные камни ? Спасибо.


лимиты посмотрите
и свободно снять доллар - предзаказ за 3 дня минимум , или за 2

Они их, по видимому, на волах везут. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:37

История операций

Странно, в истории операций по карте в интернет-банкинге пишет "Неуспішно. Будь ласка, спробуйте пізніше або зв'яжіться з нами по тел. 0 800 500 8 50". Это уже 3-й день подряд. У всех так?
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 00:32

jerua
Було таке, якось само виправилось.
Ви можете подивитися цю iнформацiю якщо виберете рахунок до якого прив'язана карта.
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:25

Re: Кредобанк

  Lazy написав:Було таке, якось само виправилось.
Ви можете подивитися цю iнформацiю якщо виберете рахунок до якого прив'язана карта.

дякую, дiйсно в рахунках все є
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:20

  jerua написав:Странно, в истории операций по карте в интернет-банкинге пишет "Неуспішно. Будь ласка, спробуйте пізніше або зв'яжіться з нами по тел. 0 800 500 8 50". Это уже 3-й день подряд. У всех так?


оно глючит часто у них, не переймайтесь, рефреш и чек ВПН
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:49

Re: Кредобанк

смотрю в Правильной лимит 50К/мес. это на обнал гривны?
а на валюту эквив. 100К/день? где это у них расписано?
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:49

  keep написав:смотрю в Правильной лимит 50К/мес. это на обнал гривны?
а на валюту эквив. 100К/день? где это у них расписано?


про валюту НБУ расписано для всех, может и у них где-то есть, но в целом это говорят сразу при заказе

50к в гривне это не лимит, а лимит бесплатного, платно 400 сутки, если банкомат не сломается листать )
cohan
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