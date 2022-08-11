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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

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Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:11

Re: Кредобанк

На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:36

  копейка написав:На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?


не замечал, думаю нет, но точно не проверял, p2p и в тот же день банкомат делал неоднократно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:44

  cohan написав:
  копейка написав:На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?


не замечал, думаю нет, но точно не проверял, p2p и в тот же день банкомат делал неоднократно

По выписке вижу и по счету светит пополнение. Видимо так и есть.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:30

Re: Кредобанк

Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?
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