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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 14:11
На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?
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копейка
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Додано: Чет 11 сер, 2022 14:36
копейка написав:
На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?
не замечал, думаю нет, но точно не проверял, p2p и в тот же день банкомат делал неоднократно
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cohan
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Додано: Чет 11 сер, 2022 14:44
cohan написав: копейка написав:
На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?
не замечал, думаю нет, но точно не проверял, p2p и в тот же день банкомат делал неоднократно
По выписке вижу и по счету светит пополнение. Видимо так и есть.
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копейка
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Додано: Чет 11 сер, 2022 15:30
Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?
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Sain_повернувся
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