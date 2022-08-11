RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:11

Re: Кредобанк

На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 31.07.19
Подякував: 271 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:36

  копейка написав:На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?


не замечал, думаю нет, но точно не проверял, p2p и в тот же день банкомат делал неоднократно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4339
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:44

  cohan написав:
  копейка написав:На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?


не замечал, думаю нет, но точно не проверял, p2p и в тот же день банкомат делал неоднократно

По выписке вижу и по счету светит пополнение. Видимо так и есть.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 31.07.19
Подякував: 271 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:30

Re: Кредобанк

Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:39

  Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?

Згідно сайту банка:
"курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"
Arbitr
 
Повідомлень: 172
З нами з: 07.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:49

  Arbitr написав:
  Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?

Згідно сайту банка:
"курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"

А це куди притулити? До курсу чи після?
Кредобанк змінює тариф на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб.
З 8 серпня 2022 року комісія за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) становить 1% (мінімум 300 грн). Зміни стосуються всіх тарифних пакетів фізичних осіб.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ty-na-mvru
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2869
З нами з: 05.05.21
Подякував: 177 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:53

  Amethyst написав:
  Arbitr написав:
  Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?

Згідно сайту банка:
"курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"

А це куди притулити? До курсу чи після?
Кредобанк змінює тариф на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб.
З 8 серпня 2022 року комісія за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) становить 1% (мінімум 300 грн). Зміни стосуються всіх тарифних пакетів фізичних осіб.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ty-na-mvru

От і я про цей відсоток - 36,93 його враховує, чи він додатково приплюсовується...
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 13.10.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:59

  Amethyst написав:
  Arbitr написав:
  Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?

Згідно сайту банка:
"курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"

А це куди притулити? До курсу чи після?
Кредобанк змінює тариф на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб.
З 8 серпня 2022 року комісія за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) становить 1% (мінімум 300 грн). Зміни стосуються всіх тарифних пакетів фізичних осіб.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ty-na-mvru

Я сегодня оформил. Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. То есть отот 1% (брокерские) Кредо начисляет уже на курс НБУ+1% ибо 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
WallNutPen
 
Повідомлень: 853
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 51525354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.