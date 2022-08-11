Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?
Згідно сайту банка: "курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"
А це куди притулити? До курсу чи після? Кредобанк змінює тариф на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб. З 8 серпня 2022 року комісія за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) становить 1% (мінімум 300 грн). Зміни стосуються всіх тарифних пакетів фізичних осіб.
Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?
Згідно сайту банка: "курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"
А це куди притулити? До курсу чи після? Кредобанк змінює тариф на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб. З 8 серпня 2022 року комісія за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) становить 1% (мінімум 300 грн). Зміни стосуються всіх тарифних пакетів фізичних осіб.
Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?
Згідно сайту банка: "курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"
А це куди притулити? До курсу чи після? Кредобанк змінює тариф на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб. З 8 серпня 2022 року комісія за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) становить 1% (мінімум 300 грн). Зміни стосуються всіх тарифних пакетів фізичних осіб.
Я сегодня оформил. Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. То есть отот 1% (брокерские) Кредо начисляет уже на курс НБУ+1% ибо 36,9343*1,01=37,3036 При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
WallNutPen написав:Я сегодня оформил. Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. То есть отот 1% (брокерские) Кредо начисляет уже на курс НБУ+1% ибо 36,9343*1,01=37,3036 При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
Кредо умеет добавить "ложечку дьогтя" ...и не одну.
WallNutPen написав:Я сегодня оформил. Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. То есть отот 1% (брокерские) Кредо начисляет уже на курс НБУ+1% ибо 36,9343*1,01=37,3036 При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
Кредо умеет добавить "ложечку дьогтя" ...и не одну.
В столиці у липні знімав депозит, готівка була краща (2017). Зараз багато готівки в обміннику 1996,2003,2006. Так що щодо Кредо то впевнений більше чим із списку 12 банків по версії Форбс