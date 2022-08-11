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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

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Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:11

Re: Кредобанк

На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:36

  копейка написав:На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?


не замечал, думаю нет, но точно не проверял, p2p и в тот же день банкомат делал неоднократно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:44

  cohan написав:
  копейка написав:На правильной после пополнения П2П и снятия в кассе или переводе на Кашелку за овер наказывают?


не замечал, думаю нет, но точно не проверял, p2p и в тот же день банкомат делал неоднократно

По выписке вижу и по счету светит пополнение. Видимо так и есть.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:30

Re: Кредобанк

Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:39

  Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?

Згідно сайту банка:
"курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:49

  Arbitr написав:
  Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?

Згідно сайту банка:
"курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"

А це куди притулити? До курсу чи після?
Кредобанк змінює тариф на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб.
З 8 серпня 2022 року комісія за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) становить 1% (мінімум 300 грн). Зміни стосуються всіх тарифних пакетів фізичних осіб.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ty-na-mvru
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:53

  Amethyst написав:
  Arbitr написав:
  Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?

Згідно сайту банка:
"курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"

А це куди притулити? До курсу чи після?
Кредобанк змінює тариф на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб.
З 8 серпня 2022 року комісія за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) становить 1% (мінімум 300 грн). Зміни стосуються всіх тарифних пакетів фізичних осіб.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ty-na-mvru

От і я про цей відсоток - 36,93 його враховує, чи він додатково приплюсовується...
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:59

  Amethyst написав:
  Arbitr написав:
  Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?

Згідно сайту банка:
"курс купівлі - офіційний курс НБУ +1% (36,9343 грн за долар США станом на 10.08.2022р.)"

А це куди притулити? До курсу чи після?
Кредобанк змінює тариф на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб.
З 8 серпня 2022 року комісія за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) становить 1% (мінімум 300 грн). Зміни стосуються всіх тарифних пакетів фізичних осіб.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ty-na-mvru

Я сегодня оформил. Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. То есть отот 1% (брокерские) Кредо начисляет уже на курс НБУ+1% ибо 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:25

  WallNutPen написав:Я сегодня оформил. Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. То есть отот 1% (брокерские) Кредо начисляет уже на курс НБУ+1% ибо 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
Кредо умеет добавить "ложечку дьогтя" ...и не одну.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 04:48

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:Я сегодня оформил. Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. То есть отот 1% (брокерские) Кредо начисляет уже на курс НБУ+1% ибо 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
Кредо умеет добавить "ложечку дьогтя" ...и не одну.
В столиці у липні знімав депозит, готівка була краща (2017). Зараз багато готівки в обміннику 1996,2003,2006. Так що щодо Кредо то впевнений більше чим із списку 12 банків по версії Форбс
sens
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