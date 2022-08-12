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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

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Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:37

  sens написав:
  flysoulfly написав: Так що щодо Кредо то впевнений більше чим із списку 12 банків по версії Форбс

не кажи "гоп!" поки не...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:49

Re: Кредобанк

  sens написав:Зараз багато готівки в обміннику 1996,2003,2006.

коли курси пішли на 40+ в обмінниках був дефіцит гривні :) Люди заначки побігли здавати, і мабуть правильно зробили.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:18

валютні депозити

  Sain_повернувся написав:Хто відкривав депо валютне. Бакс по 36,56 +1% чи 36,93 + 1% ?

Добрий день!
Сума 36.93 - це курс НБУ + 1%, але врахуйте, що додатково буде комісія в 1% від суми купівлі (мінімум 300 грн)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:26

  keep написав:смотрю в Правильной лимит 50К/мес. это на обнал гривны?
а на валюту эквив. 100К/день? где это у них расписано?

Добрий день! Ліміти безкоштовного зняття готівки у гривні з Правильної картки становлять: 50 000 грн у касі банку та 50 000 грн у будь-якому банкоматі України. Після перевищення цієї суми буде комісія. Ось тут деталі: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 2be003.pdf

У зв’язку з введеним воєнним станом, Кредобанк встановив ліміти на зняття готівки. Відтак обмеження на зняття гривні становить 100 000 грн в добу. Тобто загалом впродовж доби вам доступна максимальна сума готівки — 100 000 гривень: або через банкомат або через касу банку. Для карток в іноземній валюті діє ліміт у 100 000 гривень на добу в еквіваленті.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:29

  копейка написав:Программа лояльности «welcome-бонус» еще работает для новых, выплачивают существующим?

Добрий день! Так, бонусну 1000 грн виплачуємо клієнтам, які відкрити рахунок "Правильна картка" у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно: у період
з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно;
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:33

  Kredobank написав:бонусну 1000 грн виплачуємо клієнтам, які відкрити рахунок "Правильна картка" у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно: у період
з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно;


а станом на сьогодні якщо відкривати то бонусів не буде ніяких? Я всі ніяк до відділення не доберусь вашого :)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:36

  yozh1717 написав:Підкажіть, що потрібно відкрити для отримання переказів з Польщі (PKO),з мінімальними втратами за комісії і курс? Бажано, щоб онлайн в гривні виводити.

Добрий день! Достатньо відкрити пакет "Правильна картка". У вас автоматично відкриється рахунок у польських злотих. Безкоштовно зможете переказувати на нього злоті з рахунку у польському банку PKO Bank Polski. За переказ з рахунків інших банків може бути комісія, яку встановлює обраний вами банк. Готівкові перекази - платні, тут вартість залежить від пункту переказу. Зарахування злотих на рахунок у Кредобанку - безкоштовний, онлайн-конвертація їх у гривні також.
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