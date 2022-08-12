keep написав:смотрю в Правильной лимит 50К/мес. это на обнал гривны? а на валюту эквив. 100К/день? где это у них расписано?
Добрий день! Ліміти безкоштовного зняття готівки у гривні з Правильної картки становлять: 50 000 грн у касі банку та 50 000 грн у будь-якому банкоматі України. Після перевищення цієї суми буде комісія. Ось тут деталі: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 2be003.pdf
У зв’язку з введеним воєнним станом, Кредобанк встановив ліміти на зняття готівки. Відтак обмеження на зняття гривні становить 100 000 грн в добу. Тобто загалом впродовж доби вам доступна максимальна сума готівки — 100 000 гривень: або через банкомат або через касу банку. Для карток в іноземній валюті діє ліміт у 100 000 гривень на добу в еквіваленті.
копейка написав:Программа лояльности «welcome-бонус» еще работает для новых, выплачивают существующим?
Добрий день! Так, бонусну 1000 грн виплачуємо клієнтам, які відкрити рахунок "Правильна картка" у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно: у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно;
Kredobank написав:бонусну 1000 грн виплачуємо клієнтам, які відкрити рахунок "Правильна картка" у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно: у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно;
а станом на сьогодні якщо відкривати то бонусів не буде ніяких? Я всі ніяк до відділення не доберусь вашого
yozh1717 написав:Підкажіть, що потрібно відкрити для отримання переказів з Польщі (PKO),з мінімальними втратами за комісії і курс? Бажано, щоб онлайн в гривні виводити.
Добрий день! Достатньо відкрити пакет "Правильна картка". У вас автоматично відкриється рахунок у польських злотих. Безкоштовно зможете переказувати на нього злоті з рахунку у польському банку PKO Bank Polski. За переказ з рахунків інших банків може бути комісія, яку встановлює обраний вами банк. Готівкові перекази - платні, тут вартість залежить від пункту переказу. Зарахування злотих на рахунок у Кредобанку - безкоштовний, онлайн-конвертація їх у гривні також.