keep написав:смотрю в Правильной лимит 50К/мес. это на обнал гривны? а на валюту эквив. 100К/день? где это у них расписано?
Добрий день! Ліміти безкоштовного зняття готівки у гривні з Правильної картки становлять: 50 000 грн у касі банку та 50 000 грн у будь-якому банкоматі України. Після перевищення цієї суми буде комісія. Ось тут деталі: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 2be003.pdf
У зв’язку з введеним воєнним станом, Кредобанк встановив ліміти на зняття готівки. Відтак обмеження на зняття гривні становить 100 000 грн в добу. Тобто загалом впродовж доби вам доступна максимальна сума готівки — 100 000 гривень: або через банкомат або через касу банку. Для карток в іноземній валюті діє ліміт у 100 000 гривень на добу в еквіваленті.
Kredobank написав:бонусну 1000 грн виплачуємо клієнтам, які відкрити рахунок "Правильна картка" у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно: у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно;
а станом на сьогодні якщо відкривати то бонусів не буде ніяких? Я всі ніяк до відділення не доберусь вашого
yozh1717 написав:Підкажіть, що потрібно відкрити для отримання переказів з Польщі (PKO),з мінімальними втратами за комісії і курс? Бажано, щоб онлайн в гривні виводити.
Добрий день! Достатньо відкрити пакет "Правильна картка". У вас автоматично відкриється рахунок у польських злотих. Безкоштовно зможете переказувати на нього злоті з рахунку у польському банку PKO Bank Polski. За переказ з рахунків інших банків може бути комісія, яку встановлює обраний вами банк. Готівкові перекази - платні, тут вартість залежить від пункту переказу. Зарахування злотих на рахунок у Кредобанку - безкоштовний, онлайн-конвертація їх у гривні також.
Kredobank написав:бонусну 1000 грн виплачуємо клієнтам, які відкрити рахунок "Правильна картка" у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно: у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно;
а станом на сьогодні якщо відкривати то бонусів не буде ніяких? Я всі ніяк до відділення не доберусь вашого
Якщо встигнете добратись до відділення до 31 грудня 2022 року, то зможете отримати бонус Але врахуйте, що ви повинні бути або новим клієнтом банку, або ж ви закрили всі наявні в банку рахунку не раніше ніж за 6 (шість) місяців до моменту укладення відповідного нового договору.
Востаннє редагувалось Kredobank в П'ят 12 сер, 2022 10:41, всього редагувалось 1 раз.
yozh1717 написав:Підкажіть, що потрібно відкрити для отримання переказів з Польщі (PKO),з мінімальними втратами за комісії і курс? Бажано, щоб онлайн в гривні виводити.
Добрий день! Достатньо відкрити пакет "Правильна картка". У вас автоматично відкриється рахунок у польських злотих. Безкоштовно зможете переказувати на нього злоті з рахунку у польському банку PKO Bank Polski. За переказ з рахунків інших банків може бути комісія, яку встановлює обраний вами банк. Готівкові перекази - платні, тут вартість залежить від пункту переказу. Зарахування злотих на рахунок у Кредобанку - безкоштовний, онлайн-конвертація їх у гривні також.
А евро через СЕРА як і з якою коміс переказувати у Кредобанк?