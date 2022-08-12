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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:42
Son of Sun написав:
нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так
Добрий день! Так, працюємо над розробкою цього сервісу для фізичних осіб. Послуга з'явиться дуже скоро.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:46
Amethyst написав:
коміс переказувати у Кредобанк?
Щодо вартості переказу через SEPA, то за переказ SEPA комісію стягують іноземні банки. Розмір комісії залежить від того, який банк для переказу ви оберете, на жаль, не можемо вас зорієнтувати щодо сум. Комісія за зарахування євро на картку в Кредобанку — 0 євро. Можна зняти євро в касі Кредобанку — комісія до 1% (в залежності від тарифного пакету обслуговування: Базовий, Start і Правильна картка — 1% (мін. 20 грн), Smart — 0,8% (мін. 20 грн), VIP та Elite — 0,5% (мін. 20 грн)
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:50
dim.ua написав:
Чи є можливість відкрити Правильну картку
, без відвідування відділення банку? Наприклад, підписати доки КЕПом, Дією чи якось через пошту?
Добрий день! Прослугу віддаленого відкриття рахунків запустимо трохи згодом, зараз - лише через звернення до відділення,
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:50
Доречи теж цікаво за SEPA, як ваш банк ставиться до таких платежів від криптовалютної біржі Binance ? Я чому запитую, монобанк теж вміє приймати SEPA і клієнти отримували гроші від біржі(через англійську прокладку) а потім монік заборонив такі платежі. Яка зараз у вас з цим ситуація якщо не секрет.
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root
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:55
root написав:
Доречи теж цікаво за SEPA, як ваш банк ставиться до таких платежів від криптовалютної біржі Binance ? Я чому запитую, монобанк теж вміє приймати SEPA і клієнти отримували гроші від біржі(через англійську прокладку) а потім монік заборонив такі платежі. Яка зараз у вас з цим ситуація якщо не секрет.
Уточнимо інфо, повернемось з відповіддю трохи згодом.
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