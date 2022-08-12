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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:42

  Son of Sun написав:
  dim.ua написав:Писав в побажання на сайті банки, але без відповіді.
Кажуть, читають форум, тож спробую тут - чи планується відновлення сервісу онлайн відкриття рахунку для нових клієнтів банку, без відвідування відділення? :?:

нещодавно ж тільки прикрили цей сервіс. ймовірно, щось пішло не так

Добрий день! Так, працюємо над розробкою цього сервісу для фізичних осіб. Послуга з'явиться дуже скоро.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:46

Re: Кредобанк

  Amethyst написав:коміс переказувати у Кредобанк?

Щодо вартості переказу через SEPA, то за переказ SEPA комісію стягують іноземні банки. Розмір комісії залежить від того, який банк для переказу ви оберете, на жаль, не можемо вас зорієнтувати щодо сум. Комісія за зарахування євро на картку в Кредобанку — 0 євро. Можна зняти євро в касі Кредобанку — комісія до 1% (в залежності від тарифного пакету обслуговування: Базовий, Start і Правильна картка — 1% (мін. 20 грн), Smart — 0,8% (мін. 20 грн), VIP та Elite — 0,5% (мін. 20 грн)
Конвертація онлайн — безкоштовна
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:50

  dim.ua написав:Чи є можливість відкрити Правильну картку, без відвідування відділення банку? Наприклад, підписати доки КЕПом, Дією чи якось через пошту?

Добрий день! Прослугу віддаленого відкриття рахунків запустимо трохи згодом, зараз - лише через звернення до відділення,
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:50

Доречи теж цікаво за SEPA, як ваш банк ставиться до таких платежів від криптовалютної біржі Binance ? Я чому запитую, монобанк теж вміє приймати SEPA і клієнти отримували гроші від біржі(через англійську прокладку) а потім монік заборонив такі платежі. Яка зараз у вас з цим ситуація якщо не секрет.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:55

  root написав:Доречи теж цікаво за SEPA, як ваш банк ставиться до таких платежів від криптовалютної біржі Binance ? Я чому запитую, монобанк теж вміє приймати SEPA і клієнти отримували гроші від біржі(через англійську прокладку) а потім монік заборонив такі платежі. Яка зараз у вас з цим ситуація якщо не секрет.

Уточнимо інфо, повернемось з відповіддю трохи згодом.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:02

Одновременно с гривневой Правильной картой было открыто еще три счета в трех валютах.
Если по двум из них год не было никакого движения и там пусто, то какая-то комиссия за отсутствие движений по тем счетам будет браться с гривневого счета Правильной карты?
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 12 сер, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:02

  root написав:Доречи теж цікаво за SEPA, як ваш банк ставиться до таких платежів від криптовалютної біржі Binance ? Я чому запитую, монобанк теж вміє приймати SEPA і клієнти отримували гроші від біржі(через англійську прокладку) а потім монік заборонив такі платежі. Яка зараз у вас з цим ситуація якщо не секрет.


хехе, на такое официйно не отвечают, вы б не жлобились а закинули соточку себе потихоньку, но фин мон тут в меру строгий конечно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:06

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:Я сегодня оформил. Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. То есть отот 1% (брокерские) Кредо начисляет уже на курс НБУ+1% ибо 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
Кредо умеет добавить "ложечку дьогтя" ...и не одну.


да, это единственно бесящий недостаток - подходить второй раз, даже в Укржксиме вроде сумели победить это, да и, если не ошибаюсь тут тоже что-то вроде доверенности печатается на перевод, так что можно было бы и...
но, так понимаю, плохо преодолевается порог МВРУ - если не куплено то все рамсы ломаются, впрочем, те же Альфа тоже таким страдает
даже странно как Колхозник умудряется разносить на два дня без участия клиента
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:13

  cohan написав:хехе, на такое официйно не отвечают, вы б не жлобились а закинули соточку себе потихоньку, но фин мон тут в меру строгий конечно


Тю, нічого такого ні секретного ані аномального тут не бачу, ще й представник пообіцяв пробити інфу, сподіваюсь не обдурив :))))

А в мене то й закидати нічого, нема соточок, тож на майбутнє хочу знати.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:15

  flysoulfly написав:Одновременно с гривневой Правильной картой было открыто еще три счета в трех валютах.
Если по двум из них год не было никакого движения и там пусто, то какая-то комиссия за отсутствие движений по тем счетам будет браться с гривневого счета Правильной карты?

Добрий день! Ні, пакет не передбачає плати, навіть якщо немає руху коштів по рахунках
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