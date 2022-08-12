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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:29
root написав: cohan написав:
хехе, на такое официйно не отвечают, вы б не жлобились а закинули соточку себе потихоньку, но фин мон тут в меру строгий конечно
Тю, нічого такого ні секретного ані аномального тут не бачу, ще й представник пообіцяв пробити інфу, сподіваюсь не обдурив
)))
А в мене то й закидати нічого, нема соточок, тож на майбутнє хочу знати.
ну на майбутне я Вам и так отвечу: as long as крипта мутно по закону - ни, не працюемо
а вот на практике...
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:09
Kredobank
Є питання щодо P2P переказів с гривнєвої карти на закордонну карту. Воно зараз не працює?
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:14
Lazy написав:Kredobank
Є питання щодо P2P переказів с гривнєвої карти на закордонну карту. Воно зараз не працює?
Добрий день! Ні, зараз такі операції недоступні.
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