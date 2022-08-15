cohan теоретично то так, але кріпта в Україні якраз і не мутно, скоріше сірувато правове поле ще не налагоджено, нажаль військовий стан всі плани перебив, а так для кріпти у нас все гарно формувалось, сподіваюсь так і залишиться накатана стежинка. Головне що точно не в забороні. Все по переду.
keep написав:смотрю в Правильной лимит 50К/мес. это на обнал гривны? а на валюту эквив. 100К/день? где это у них расписано?
Добрий день! Ліміти безкоштовного зняття готівки у гривні з Правильної картки становлять: 50 000 грн у касі банку та 50 000 грн у будь-якому банкоматі України. Після перевищення цієї суми буде комісія. Ось тут деталі: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 2be003.pdf
У зв’язку з введеним воєнним станом, Кредобанк встановив ліміти на зняття готівки. Відтак обмеження на зняття гривні становить 100 000 грн в добу. Тобто загалом впродовж доби вам доступна максимальна сума готівки — 100 000 гривень: або через банкомат або через касу банку. Для карток в іноземній валюті діє ліміт у 100 000 гривень на добу в еквіваленті.
Тобто з Правильної картки в гривнi можно зняти 50000 грн у касi + 50000 грн в будь якому банкоматi? Разом 100 000 в мiсяць?
keep написав:смотрю в Правильной лимит 50К/мес. это на обнал гривны? а на валюту эквив. 100К/день? где это у них расписано?
Добрий день! Ліміти безкоштовного зняття готівки у гривні з Правильної картки становлять: 50 000 грн у касі банку та 50 000 грн у будь-якому банкоматі України. Після перевищення цієї суми буде комісія. Ось тут деталі: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 2be003.pdf
У зв’язку з введеним воєнним станом, Кредобанк встановив ліміти на зняття готівки. Відтак обмеження на зняття гривні становить 100 000 грн в добу. Тобто загалом впродовж доби вам доступна максимальна сума готівки — 100 000 гривень: або через банкомат або через касу банку. Для карток в іноземній валюті діє ліміт у 100 000 гривень на добу в еквіваленті.
Тобто з Правильної картки в гривнi можно зняти 50000 грн у касi + 50000 грн в будь якому банкоматi? Разом 100 000 в мiсяць?