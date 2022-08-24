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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:29

  root написав:
  cohan написав:хехе, на такое официйно не отвечают, вы б не жлобились а закинули соточку себе потихоньку, но фин мон тут в меру строгий конечно


Тю, нічого такого ні секретного ані аномального тут не бачу, ще й представник пообіцяв пробити інфу, сподіваюсь не обдурив :))))

А в мене то й закидати нічого, нема соточок, тож на майбутнє хочу знати.


ну на майбутне я Вам и так отвечу: as long as крипта мутно по закону - ни, не працюемо

а вот на практике...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:32

cohan
теоретично то так, але кріпта в Україні якраз і не мутно, скоріше сірувато :) правове поле ще не налагоджено, нажаль військовий стан всі плани перебив, а так для кріпти у нас все гарно формувалось, сподіваюсь так і залишиться накатана стежинка. Головне що точно не в забороні. Все по переду. 8)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:09

Kredobank
Є питання щодо P2P переказів с гривнєвої карти на закордонну карту. Воно зараз не працює?
Lazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:14

  Lazy написав:Kredobank
Є питання щодо P2P переказів с гривнєвої карти на закордонну карту. Воно зараз не працює?

Добрий день! Ні, зараз такі операції недоступні.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:27

  Kredobank написав:
  keep написав:смотрю в Правильной лимит 50К/мес. это на обнал гривны?
а на валюту эквив. 100К/день? где это у них расписано?

Добрий день! Ліміти безкоштовного зняття готівки у гривні з Правильної картки становлять: 50 000 грн у касі банку та 50 000 грн у будь-якому банкоматі України. Після перевищення цієї суми буде комісія. Ось тут деталі: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 2be003.pdf

У зв’язку з введеним воєнним станом, Кредобанк встановив ліміти на зняття готівки. Відтак обмеження на зняття гривні становить 100 000 грн в добу. Тобто загалом впродовж доби вам доступна максимальна сума готівки — 100 000 гривень: або через банкомат або через касу банку. Для карток в іноземній валюті діє ліміт у 100 000 гривень на добу в еквіваленті.

Тобто з Правильної картки в гривнi можно зняти 50000 грн у касi + 50000 грн в будь якому банкоматi? Разом 100 000 в мiсяць?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:10

  копейка написав:
  Kredobank написав:
  keep написав:смотрю в Правильной лимит 50К/мес. это на обнал гривны?
а на валюту эквив. 100К/день? где это у них расписано?

Добрий день! Ліміти безкоштовного зняття готівки у гривні з Правильної картки становлять: 50 000 грн у касі банку та 50 000 грн у будь-якому банкоматі України. Після перевищення цієї суми буде комісія. Ось тут деталі: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 2be003.pdf

У зв’язку з введеним воєнним станом, Кредобанк встановив ліміти на зняття готівки. Відтак обмеження на зняття гривні становить 100 000 грн в добу. Тобто загалом впродовж доби вам доступна максимальна сума готівки — 100 000 гривень: або через банкомат або через касу банку. Для карток в іноземній валюті діє ліміт у 100 000 гривень на добу в еквіваленті.

Тобто з Правильної картки в гривнi можно зняти 50000 грн у касi + 50000 грн в будь якому банкоматi? Разом 100 000 в мiсяць?


Так, разом виходить 100 000 гривень в місяць
Kredobank
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:05

  Kredobank написав:
  Lazy написав:Kredobank
Є питання щодо P2P переказів с гривнєвої карти на закордонну карту. Воно зараз не працює?

Добрий день! Ні, зараз такі операції недоступні.


Кредобанк,
a p2p операції з Вашої валютної карти на іншу валютну карту за кордоном проводяться?
R12
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:19

R12

Доброго ранку! Ні, такі операції зараз не проводяться.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:05

Re: Кредобанк

Походу в банка почались проблеми. Обслуговуюсь у віп пакеті 2 роки. Сьогодні без причини банк забанив картку з грошима. Через пару хв зателефонував в контакт центр - сказали що співробітників відділу який блокував вже нема на роботі. Причини блоку в контакт центрі не знають, картка не працює, в інтернет банкінг не пускає. Цікава ситуація, заблокували картку і пішли по домам. Раджу іншим клієнтам банка задуматись.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:25

Неприємно і не очікувано. Залишайтесь на зв'язку тут на форумі. Дуже цікава ситуація, тим паче я хочу бути клієнтом банку.
root
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