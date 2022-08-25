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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:45
root так, як тільки дізнаюсь причину - напишу на форумі
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 25 сер, 2022 19:24
Sain_повернувся написав:root
так, як тільки дізнаюсь причину - напишу на форумі
так и не прояснилось? крипто / заробитчанская тема или прописка?
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cohan
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:21
В аппку не заходит, в WEBе
504 Gateway Time-out The server didn't respond in time.
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копейка
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:51
копейка написав:
В аппку не заходит, в WEBе
504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time.
В апку заходит.
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lloydbanksua
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