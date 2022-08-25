RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:45

root так, як тільки дізнаюсь причину - напишу на форумі
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 13.10.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:24

  Sain_повернувся написав:root так, як тільки дізнаюсь причину - напишу на форумі


так и не прояснилось? крипто / заробитчанская тема или прописка?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4444
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:21

Re: Кредобанк

В аппку не заходит, в WEBе

504 Gateway Time-out

The server didn't respond in time.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 420
З нами з: 31.07.19
Подякував: 283 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:51

  копейка написав:В аппку не заходит, в WEBе

504 Gateway Time-out

The server didn't respond in time.

В апку заходит.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:54

  lloydbanksua написав:В апку заходит.

Уже заходит. Отбой тревоги. :mrgreen:
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 420
З нами з: 31.07.19
Подякував: 283 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, melkh, novichok, Клиент_ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (575)
25.08.2022 21:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.