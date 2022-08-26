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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

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Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:45

root так, як тільки дізнаюсь причину - напишу на форумі
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:24

  Sain_повернувся написав:root так, як тільки дізнаюсь причину - напишу на форумі


так и не прояснилось? крипто / заробитчанская тема или прописка?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:21

Re: Кредобанк

В аппку не заходит, в WEBе

504 Gateway Time-out

The server didn't respond in time.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:51

  копейка написав:В аппку не заходит, в WEBе

504 Gateway Time-out

The server didn't respond in time.

В апку заходит.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:54

  lloydbanksua написав:В апку заходит.

Уже заходит. Отбой тревоги. :mrgreen:
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 22:17

cohan поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 22:30

Кіберполюцію недооцінюєте, все вони можуть, можуть навіть по сфабрикованим\липовим докам взяти в суду дозвіл на обшук(на собі все це пройшов), а про банківське блокування взагалі ізі.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 01:04

Re: Кредобанк

Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:
В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?

Дякую.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 01:49

  Slx написав:Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:
В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?

Дякую.

З наступного місяця рахувалось, якщо картка відкривалась після 15го числа
alter
 
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  #<1 ... 55565758
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