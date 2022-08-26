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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 19:24
Додано: Чет 25 сер, 2022 20:21
Re: Кредобанк
В аппку не заходит, в WEBе
504 Gateway Time-outThe server didn't respond in time.
Додано: Чет 25 сер, 2022 20:51
Додано: Чет 25 сер, 2022 22:17
cohan поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн
Додано: Чет 25 сер, 2022 22:30
Кіберполюцію недооцінюєте, все вони можуть, можуть навіть по сфабрикованим\липовим докам взяти в суду дозвіл на обшук(на собі все це пройшов), а про банківське блокування взагалі ізі.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 01:04
Re: Кредобанк
Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:
В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?
Дякую.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 01:49
Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:28
Сейчас не имеет значения какого числа открывалась карта. В любом случае начинать выполнять условия нужно со следующего месяца.
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