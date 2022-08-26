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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:07
Sain_повернувся написав:cohan
поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн
ого, понял, спасибо!
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:19
Sain_повернувся написав:cohan
поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн
тоже типа такого было, заблокировали и вразумительного ответа по какой причине мне дать не смогли, но визит в отделение и 10 минут времени вернуло всё по своим местам...
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:26
Slx написав:
Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:
В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?
Дякую.
Добрий день! Так, правильно. Розрахунковий період розпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття Правильної картки (незалежно від дати відкриття рахунку).
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:44
Kredobank написав: Slx написав:
Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:
В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?
Дякую.
Добрий день! Так, правильно. Розрахунковий період розпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття Правильної картки (незалежно від дати відкриття рахунку).
А где прописан точный срок выплаты вознаграждения в 500 грн. У вас на сайте написано так: "ви отримаєте бонус 1000 гривень: 500 гривень після перших трьох місяців і ще 500 гривень після завершення шестимісячного періоду користування карткою."
Например карта получена в мае. До 15 августа выполнены все условия и как бы прошло первые три месяца, а зачисления 500 грн. ещё нет.
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lara_08
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:19
lara_08 написав: Kredobank написав: Slx написав:
Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:
В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?
Дякую.
Добрий день! Так, правильно. Розрахунковий період розпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття Правильної картки (незалежно від дати відкриття рахунку).
А где прописан точный срок выплаты вознаграждения в 500 грн. У вас на сайте написано так: "ви отримаєте бонус 1000 гривень: 500 гривень після перших трьох місяців і ще 500 гривень після завершення шестимісячного періоду користування карткою."
Например карта получена в мае. До 15 августа выполнены все условия и как бы прошло первые три месяца, а зачисления 500 грн. ещё нет.
К концу месяца обычно выплачивали.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:22
Kredobank
Прошу прокомментировать видео в интернете, где показано, как в одном из отделений вашего банка принципиально отказались обслуживать украинца, который говорил на русском языке.
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Vorlon
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:37
Vorlon написав:Kredobank
Прошу прокомментировать видео в интернете, где показано, как в одном из отделений вашего банка принципиально отказались обслуживать украинца, который говорил на русском языке.
больше нечем заняться?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:59
flysoulfly
Мне интересна позиция банка и безусловно нормативное обоснование такого отказа.
P.S. Я вроде спокойно спросил...
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Vorlon
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