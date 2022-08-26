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банках (гарне і погане) / Кредобанк Кредобанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 56575859 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кредобанк 5 5 1 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 100% 1 Всього голосів : 1 Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:07 Sain_повернувся написав: cohan поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн



ого, понял, спасибо! ого, понял, спасибо! cohan

Повідомлень: 4451 З нами з: 27.09.19 Подякував: 100 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:19 Sain_повернувся написав: cohan поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн



тоже типа такого было, заблокировали и вразумительного ответа по какой причине мне дать не смогли, но визит в отделение и 10 минут времени вернуло всё по своим местам... тоже типа такого было, заблокировали и вразумительного ответа по какой причине мне дать не смогли, но визит в отделение и 10 минут времени вернуло всё по своим местам... S i m Повідомлень: 116 З нами з: 31.01.21 Подякував: 15 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:26 Slx написав: Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:

В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?



Дякую. Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?Дякую.



Добрий день! Так, правильно. Розрахунковий період розпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття Правильної картки (незалежно від дати відкриття рахунку). Добрий день! Так, правильно. Розрахунковий період розпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття Правильної картки (незалежно від дати відкриття рахунку). Kredobank

Представник банку Повідомлень: 174 З нами з: 22.07.16 Подякував: 3 раз. Подякували: 31 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:44 Kredobank написав: Slx написав: Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:

В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?



Дякую. Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?Дякую.



Добрий день! Так, правильно. Розрахунковий період розпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття Правильної картки (незалежно від дати відкриття рахунку). Добрий день! Так, правильно. Розрахунковий період розпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття Правильної картки (незалежно від дати відкриття рахунку).

А где прописан точный срок выплаты вознаграждения в 500 грн. У вас на сайте написано так: "ви отримаєте бонус 1000 гривень: 500 гривень після перших трьох місяців і ще 500 гривень після завершення шестимісячного періоду користування карткою."

Например карта получена в мае. До 15 августа выполнены все условия и как бы прошло первые три месяца, а зачисления 500 грн. ещё нет. А где прописан точный срок выплаты вознаграждения в 500 грн. У вас на сайте написано так: "ви отримаєте бонус 1000 гривень: 500 гривень після перших трьох місяців і ще 500 гривень після завершення шестимісячного періоду користування карткою."Например карта получена в мае. До 15 августа выполнены все условия и как бы прошло первые три месяца, а зачисления 500 грн. ещё нет. lara_08 Повідомлень: 310 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:19 lara_08 написав: Kredobank написав: Slx написав: Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:

В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?



Дякую. Питання щодо бонусу 500 Грн за 3 місяці оплат та надходжень:В перший місяць відкриття нічого з умов робити необов'язково, адже рахуватися 3 місяці виконаних умов будуть з наступного, ПРАВИЛЬНО?Дякую.



Добрий день! Так, правильно. Розрахунковий період розпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття Правильної картки (незалежно від дати відкриття рахунку). Добрий день! Так, правильно. Розрахунковий період розпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття Правильної картки (незалежно від дати відкриття рахунку).

А где прописан точный срок выплаты вознаграждения в 500 грн. У вас на сайте написано так: "ви отримаєте бонус 1000 гривень: 500 гривень після перших трьох місяців і ще 500 гривень після завершення шестимісячного періоду користування карткою."

Например карта получена в мае. До 15 августа выполнены все условия и как бы прошло первые три месяца, а зачисления 500 грн. ещё нет. А где прописан точный срок выплаты вознаграждения в 500 грн. У вас на сайте написано так: "ви отримаєте бонус 1000 гривень: 500 гривень після перших трьох місяців і ще 500 гривень після завершення шестимісячного періоду користування карткою."Например карта получена в мае. До 15 августа выполнены все условия и как бы прошло первые три месяца, а зачисления 500 грн. ещё нет.

К концу месяца обычно выплачивали. К концу месяца обычно выплачивали. lloydbanksua

Повідомлень: 1155 З нами з: 22.04.20 Подякував: 55 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:22 Kredobank

Прошу прокомментировать видео в интернете, где показано, как в одном из отделений вашего банка принципиально отказались обслуживать украинца, который говорил на русском языке. Vorlon Повідомлень: 10344 З нами з: 14.06.13 Подякував: 485 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:37 Vorlon написав: Kredobank

Прошу прокомментировать видео в интернете, где показано, как в одном из отделений вашего банка принципиально отказались обслуживать украинца, который говорил на русском языке. Прошу прокомментировать видео в интернете, где показано, как в одном из отделений вашего банка принципиально отказались обслуживать украинца, который говорил на русском языке. больше нечем заняться? больше нечем заняться? flysoulfly Повідомлень: 855 З нами з: 13.01.09 Подякував: 367 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:59 flysoulfly

Мне интересна позиция банка и безусловно нормативное обоснование такого отказа.



P.S. Я вроде спокойно спросил... Vorlon Повідомлень: 10344 З нами з: 14.06.13 Подякував: 485 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 56575859 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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