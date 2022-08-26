Alexey_k9 написав:
Прокомментировать на русском или украинском?
Возможно его просто не поняли. Где-то написано, что банк гарантирует обслуживание на инстранных языках?
Та конечно. Поляка тоже отказались бы обслуживать? Как всегда двойные стандарты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:54
Та конечно. Поляка тоже отказались бы обслуживать? Как всегда двойные стандарты.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:56
Чинне законодавство дозволяє (не зобов'язує) обслуговувати клієнтів крім української, будь-якими мовами, за бажанням клієнта, якщо така мова є зрозумілою та прийнятною для обох сторін. Отже, можна припустити, що у даному випадку російська для клерка була незрозумілою або неприйнятною. Як так сталося, що людина не володіє такою мовою або з якихось особистих причин відчула відразу до усього російського можна, звичайно, розбиратися, якщо є час та бажання, але порушення чинного законодавства тут немає. З іншого боку, також можна поцікавитися, чому для конкретного українця виявилося неможливим або неприйнятним обслуговуватися державною мовою. Можливо там якісь є фізіологічні особливості будови щелепи абощо.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:57
Предоставьте видео, где обслужили поляка говорящего по русски. В том же отделении и тем же сотрудником. Тогда будет о чем говорить.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:02
Re: Кредобанк
Тут нічого коментувати, все вірно вони зробили, я би ще і премію виписав працівницям. Там не "украинец", а "українефоб", саме за таких у нас війна. Повірте, з нормальною людиною проблем би не було в обслуговуванні, і мова тут ні при чому.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:05
По-перше, у запитанні мова була не про іноземця, а про українця, який принципово відмовився обслуговуватися українською. По-друге, покажіть поляка, який приїхав би до умовного Запоріжжя і принципово вимагав би від клерка обслуговувати його польською. По-трете, на даний момент Польща масово не знищує населення України та цілі міста. Тому, щоб говорити про подвійні стандарти, напевно потрібно щоб були рівні і початкові позиції. А так можна і євреїв звинуватити у шовінізмі, якщо вони не захочуть обслуговувати когось арабською або німецькою. Хіба могли б бути для того причини?
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:53
Направду має вимерти ціле покоління щоб люди зрозуміли що говорити на мові агресора, коли триває війна із расєєю - це повний сюр
(с) Мойсей
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:15
А скільки часу має минути, щоб люди зрозуміли, що зовсім не важливо якою мовою Людина спілкується, а важливо саме що вона за Людина, які думки має, які дії вчиняє. А читаючи псевдопослідовників моїсеєвих чомусь згадуються російськомовні воїни, яких у ЗСУ не мало. І їх російська нікого не дратує
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:21
Alien,
не треба такі приклади наводити, вони тут ні до чого, де ТИ а де воїн ЗСУ? різницю пояснювати треба? не треба прикривати свої проблеми хлопцями які воюють. Більшості їм і самим соромно за свою мову і вони б залюбки перейшли на державну. Особливо весело коли в темряві нічого не видно і хтось раптом поруч заговорить расєською і у всіх автоматично палець тягнеться до курка...
Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:07
Re: Кредобанк
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