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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:41

  Sain_повернувся написав:cohan поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн

это вам банк письменно так ответил? скорее всего врет банк. мне так ПУМБ лапшу вешал, то про налоговую, то про СБУ, а оказалось у финмона ПУМБы крыша поехала...
ol_zy
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