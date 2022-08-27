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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 58596061 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кредобанк 5 5 1 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 100% 1 Всього голосів : 1 Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:41 Sain_повернувся написав: cohan поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн

это вам банк письменно так ответил? скорее всего врет банк. мне так ПУМБ лапшу вешал, то про налоговую, то про СБУ, а оказалось у финмона ПУМБы крыша поехала... это вам банк письменно так ответил? скорее всего врет банк. мне так ПУМБ лапшу вешал, то про налоговую, то про СБУ, а оказалось у финмона ПУМБы крыша поехала... ol_zy

Повідомлень: 7422 З нами з: 20.01.15 Подякував: 447 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 сер, 2022 03:36 Vorlon написав: Kredobank

Прошу прокомментировать видео в интернете, где показано, как в одном из отделений вашего банка принципиально отказались обслуживать украинца, который говорил на русском языке. Прошу прокомментировать видео в интернете, где показано, как в одном из отделений вашего банка принципиально отказались обслуживать украинца, который говорил на русском языке.



А що воно кричало?

Слова "я вас всєх уб'ю" були?

Бо справді цікаво, як вони вибрали саме цього кадра із усіх решти відвідувачів.



До речі, а кому мені поскаржитись, що рік тому у банку Львів(!) в Києві мене не обслужили українською? Не у якомусь "Південному", а у "Львів"... А що воно кричало?Слова "я вас всєх уб'ю" були?Бо справді цікаво, як вони вибрали саме цього кадра із усіх решти відвідувачів.До речі, а кому мені поскаржитись, що рік тому у банку Львів(!) в Києві мене не обслужили українською? Не у якомусь "Південному", а у "Львів"... Bobua Повідомлень: 1151 З нами з: 24.08.10 Подякував: 97 раз. Подякували: 116 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 сер, 2022 14:23 Мовному омбудсмену. Чорний Ворон Повідомлень: 128 З нами з: 03.11.14 Подякував: 183 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 58596061 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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