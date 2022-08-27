Sain_повернувся написав:cohan поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн
это вам банк письменно так ответил? скорее всего врет банк. мне так ПУМБ лапшу вешал, то про налоговую, то про СБУ, а оказалось у финмона ПУМБы крыша поехала...