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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:41
Sain_повернувся написав:cohan
поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн
это вам банк письменно так ответил? скорее всего врет банк. мне так ПУМБ лапшу вешал, то про налоговую, то про СБУ, а оказалось у финмона ПУМБы крыша поехала...
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Додано: Суб 27 сер, 2022 03:36
Vorlon написав:Kredobank
Прошу прокомментировать видео в интернете, где показано, как в одном из отделений вашего банка принципиально отказались обслуживать украинца, который говорил на русском языке.
А що воно кричало?
Слова "я вас всєх уб'ю" були?
Бо справді цікаво, як вони вибрали саме цього кадра із усіх решти відвідувачів.
До речі, а кому мені поскаржитись, що рік тому у банку Львів(!) в Києві мене не обслужили українською? Не у якомусь "Південному", а у "Львів"...
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Додано: Суб 27 сер, 2022 14:23
Мовному омбудсмену.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 18:26
ol_zy у телефонному режимі була інформація про блокування через запит кіберполіції, а інформація яка транзакція викликала повне блокування всіх моїх рахунків, арешт коштів на них та зупинку фінансових операцій у повному обсязі - надана у переписці з персональним менеджером. Скріни всі зробив. Заява в кіберполіцію та скарга в НБУ вже подані
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Додано: Суб 27 сер, 2022 18:59
Sain_повернувся
Напишіть офіційне звернення листом в банк
попросіть роз'яснення ситуації
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greenozon
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