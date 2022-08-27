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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:41

  Sain_повернувся написав:cohan поки що не зрозуміла причина. Контакт центр каже що по запиту кіберполіції і звертатись туди, гаряча лінія кіберполіції каже що вони не мають повноважень подавати запит на блокування, це робиться лише за рішенням суду або слідчим суддею. Персональний менеджер робила запит в службу безпеки банку, ті спочатку сказали що за якусь покупку на сайті (я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив), коли я сказав що покупок не було, зробила повторний запит і ті сказали що кіберполіція нібито дала 24.08 запит заморозити через переказ 6 тис грн вночі 19.08 на мою картку від 3-ї особи. Але так швидко, на 4-й день, нереально отримати рішення суду, тому хтось явно перевищує службові повноваження. Написав заяву в кіберполіцію на особу через яку нібито заморозили мої рахунки, подивлюсь що буде далі. Поки нічого не зрозуміло, доступу до грошей нема і причини теж. По картці ніяких дивних транзакцій не було. Останні 2 роки щомісяця стала сума надходжень і витрат - приблизно 100 тис грн

это вам банк письменно так ответил? скорее всего врет банк. мне так ПУМБ лапшу вешал, то про налоговую, то про СБУ, а оказалось у финмона ПУМБы крыша поехала...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 03:36

  Vorlon написав:Kredobank
Прошу прокомментировать видео в интернете, где показано, как в одном из отделений вашего банка принципиально отказались обслуживать украинца, который говорил на русском языке.


А що воно кричало?
Слова "я вас всєх уб'ю" були?
Бо справді цікаво, як вони вибрали саме цього кадра із усіх решти відвідувачів.

До речі, а кому мені поскаржитись, що рік тому у банку Львів(!) в Києві мене не обслужили українською? Не у якомусь "Південному", а у "Львів"...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 14:23

Мовному омбудсмену.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 18:26

ol_zy у телефонному режимі була інформація про блокування через запит кіберполіції, а інформація яка транзакція викликала повне блокування всіх моїх рахунків, арешт коштів на них та зупинку фінансових операцій у повному обсязі - надана у переписці з персональним менеджером. Скріни всі зробив. Заява в кіберполіцію та скарга в НБУ вже подані
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 18:35

проясніть трохи більше, а то в попередньому посту пишете що півроку не користувались карткою, а тут Вас звинуватили в якійсь свіжій операції... мутно все :)
root
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 18:59

Sain_повернувся

Напишіть офіційне звернення листом в банк
попросіть роз'яснення ситуації
greenozon
 
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