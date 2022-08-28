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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 20:52

  root написав:
  Sain_повернувся написав:де ви бачили про "півроку не користувались". Я писав в пості що щомісяця користуюсь і маю приблизно однакову суму надходжень і списань

схоже що невірно я страктував це
я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив


8)

так, там про оплати в онлайн магазинах, бо початково мені повідомили що блок через оплату на якомусь сайті, а онлайн я плачу іншою карткою
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 20:58

Як показує практика, поки я не вийшов на конкретно ту людину яка вела в банку мою справу то жоден не міг внятно пояснити що відбувається, і так тривало дуже довго, зараз і не згадаю, з місяць точно. Все що Ви пишите до болі знайоме. Це було діло з привєтбанком :)
root
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:42

  Sain_повернувся написав:
  root написав:
  Sain_повернувся написав:де ви бачили про "півроку не користувались". Я писав в пості що щомісяця користуюсь і маю приблизно однакову суму надходжень і списань

схоже що невірно я страктував це
я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив


8)

так, там про оплати в онлайн магазинах, бо початково мені повідомили що блок через оплату на якомусь сайті, а онлайн я плачу іншою карткою


я так розумию, обменником попользовались и попали на трехсторонний развод,
в отличие от Привата, где все законы до Ж, тут видимо впали в замешательство как списать назад с поменьше бумаг, и кейс попал в трясину внутренеей бюрократии Кредо
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:00

Шановний Kredobank!
Чи була премійована за активну громадянську позицію та підвищення іміджу банку працівниця відділення, про яку йде мова вже кілька сторінок на гілці?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:04

  V2 написав:Шановний Kredobank!
Чи була премійована за активну громадянську позицію та підвищення іміджу банку працівниця відділення, про яку йде мова вже кілька сторінок на гілці?

та можемо й самі скинутися. Хай дає рахунок своєї Кишені :)
Amethyst
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