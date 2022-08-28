так, там про оплати в онлайн магазинах, бо початково мені повідомили що блок через оплату на якомусь сайті, а онлайн я плачу іншою карткою
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 сер, 2022 20:52
так, там про оплати в онлайн магазинах, бо початково мені повідомили що блок через оплату на якомусь сайті, а онлайн я плачу іншою карткою
Додано: Суб 27 сер, 2022 20:58
Як показує практика, поки я не вийшов на конкретно ту людину яка вела в банку мою справу то жоден не міг внятно пояснити що відбувається, і так тривало дуже довго, зараз і не згадаю, з місяць точно. Все що Ви пишите до болі знайоме. Це було діло з привєтбанком
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:42
я так розумию, обменником попользовались и попали на трехсторонний развод,
в отличие от Привата, где все законы до Ж, тут видимо впали в замешательство как списать назад с поменьше бумаг, и кейс попал в трясину внутренеей бюрократии Кредо
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:00
Шановний Kredobank!
Чи була премійована за активну громадянську позицію та підвищення іміджу банку працівниця відділення, про яку йде мова вже кілька сторінок на гілці?
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:04
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