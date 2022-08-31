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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 сер, 2022 20:52
root написав: Sain_повернувся написав:
де ви бачили про "півроку не користувались". Я писав в пості що щомісяця користуюсь і маю приблизно однакову суму надходжень і списань
схоже що невірно я страктував це
я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив
так, там про оплати в онлайн магазинах, бо початково мені повідомили що блок через оплату на якомусь сайті, а онлайн я плачу іншою карткою
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Sain_повернувся
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Додано: Нед 28 сер, 2022 10:42
Sain_повернувся написав: root написав: Sain_повернувся написав:
де ви бачили про "півроку не користувались". Я писав в пості що щомісяця користуюсь і маю приблизно однакову суму надходжень і списань
схоже що невірно я страктував це
я цією карткою пів року точно жодних онлайн оплат не робив
так, там про оплати в онлайн магазинах, бо початково мені повідомили що блок через оплату на якомусь сайті, а онлайн я плачу іншою карткою
я так розумию, обменником попользовались и попали на трехсторонний развод,
в отличие от Привата, где все законы до Ж, тут видимо впали в замешательство как списать назад с поменьше бумаг, и кейс попал в трясину внутренеей бюрократии Кредо
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cohan
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Додано: Нед 28 сер, 2022 11:00
Шановний Kredobank!
Чи була премійована за активну громадянську позицію та підвищення іміджу банку працівниця відділення, про яку йде мова вже кілька сторінок на гілці?
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V2
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Додано: Нед 28 сер, 2022 11:04
V2 написав:
Шановний Kredobank
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Чи була премійована за активну громадянську позицію та підвищення іміджу банку працівниця відділення, про яку йде мова вже кілька сторінок на гілці?
та можемо й самі скинутися. Хай дає рахунок своєї Кишені
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Amethyst
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Додано: Вів 30 сер, 2022 06:05
Скажите, траты по правильной считаются по дате покупки?
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la9
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Додано: Вів 30 сер, 2022 06:39
la9 написав:
Скажите, траты по правильной считаются по дате покупки?
Да, ждать проводки не нужно.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 21:06
Скажите, как быстро банка сообщает о выполнении условий? Если окончательно потратился часов в 20 вечера 31 числа, будет сообщение до 00-00?
Оплата на розетке за товар розетки проходит?
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la9
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Додано: Сер 31 сер, 2022 21:35
la9, может и несколько дней/недель пройти после выполнения условий.
la9 написав:
Оплата на розетке за товар розетки проходит?
Если это будет оплата, а не предавторизация.
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