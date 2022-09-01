На практике в последние 2 месяца - на следующий день после выполнения.
Возможно, на следующий рабочий, т.к. и день выполнения и следующий были рабочие.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:39
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:52
Мені як мінімум два місяці повідомлення про виконання умов не надходили, уточняв у підтримки через додаток.
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