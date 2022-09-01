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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:39
la9 написав:
Скажите, как быстро банка сообщает о выполнении условий?
На практике в последние 2 месяца - на следующий день после выполнения.
Возможно, на следующий рабочий, т.к. и день выполнения и следующий были рабочие.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:52
Мені як мінімум два місяці повідомлення про виконання умов не надходили, уточняв у підтримки через додаток.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 15:29
Скажите, а оплата за ЖД билеты на сайте укрзализныци или через их новый додаток - проходят?
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la9
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:49
la9 написав:
Скажите, а оплата за ЖД билеты на сайте укрзализныци или через их новый додаток - проходят?
Конечно
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lara_08
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Додано: Чет 01 вер, 2022 18:18
А як у банка сьогодні справи з видачою валюти на касі? ПУМБа здувся, шукаю інші варіки.
p.s.
і ще, мастеркард більше, золото дають чи срібло, по ПРАВИЛЬНА картка?
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root
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Додано: Чет 01 вер, 2022 18:32
root написав:
і ще, мастеркард більше, золото дають чи срібло, по ПРАВИЛЬНА картка?
прекратили и пока вроде не возобновляли...
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S i m
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Додано: Чет 01 вер, 2022 18:37
S i m написав:
прекратили и пока вроде не возобновляли...
Ага, дякую. Так а раніше чим насипали, золото чи срібло?
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root
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Додано: Чет 01 вер, 2022 18:39
root написав: S i m написав:
прекратили и пока вроде не возобновляли...
Ага, дякую. Так а раніше чим насипали, золото чи срібло?
Золото
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ramaz
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